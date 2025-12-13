Вход/Регистрация
Начало Идеи Актуално Самотната гражданска мускулатура
Актуално

Самотната гражданска мускулатура

Владимир Шопов
13.12.2025
1732
Фотография Георги Кожухаров, Дневник

България избегна най-последователния, застрашителен и системен опит за разрушаване на и без това крехкия си институционален режим по посока на множащите се неоавторитарни системи. Точките на пречупване по тази траектория са много и тяхната значимост може да бъде оспорвана, но конфигурацията от действия и намерения на дуета Борисов-Пеевски през последната година конституира такъв момент. Част от нея дойде от ускорена инерция на познати процеси, например овладяване на регулатори, административни структури, прихващане на традиционните медии, захранване на присъдружни бизнес мрежи. Съществени обаче бяха множество опити за отиване отвъд предходния етап на овладяване на държава.

Те включваха де факто политически процеси, правна и институционална инструментализация на репресията срещу цели професионални и социални групи (комисията „Сорос“), опит за таргетиране на остатъчните свободни полета за работа на разследващи журналисти и медии, интегрирането на значими части от съдиите в институционалните обръчи на Пеевски и почти тотален контрол на структурата на съдебната система, разширяване на мащаба на овладяване и изкривяване на изборния процес (описано в делата в Конституционния съд), ескалираща и директна репресия спрямо демократично избрани политици, пребалансиране на публичните финанси по посока национални средства за сметка на европейски поради още по-слабо функциониращите контролни механизми. Взети заедно, осъществяването на тези намерения изместваше страната в качествено различен политически и институционален режим. И всичко това на фона на отслабващ нормативен външен натиск, било от Брюксел, било от сегашната кликокрация във Вашингтон.

Протестите от последните седмици спряха не просто един нагъл бюджет, те спряха тази програма за създаване на нов политически режим. Този опит имаше своята подготвителна фаза и тя обхваща третия мандат на Борисов, който отчетливо дооформи голяма част от условията за разгръщането на последния проект. В този период Борисов бе сполетян от концептуални и управленски вдъхновения от Виктор Орбан, той овладя в по-голяма степен способността да навигира европейската политика и бюрокрация на подходящата честота, точно под радара на неблагоприятен сценарий, разтегли идеологическия си периметър и реторика в националистическа посока и остави партии като ВМРО да го институционализират селективно. Това са годините на укрепване на симбиозата с Пеевски и развитие на множествени механизми за неговото навлизане в държавните институции през други партии и назначения в прокуратура, служби за сигурност и т.н. На практика политическият прозорец между протестите от 2020 г. и завръщането им във властта не размести в дълбочина техните позиции и инструментариум.

Отвъд подценяваното в досегашните оценки блокиране на пълзящия преход към неоавторитарна система, протестната вълна носи най-различни позитиви. Тя помага на стартиралата политическа социализация на нови поколения български граждани, чийто ангажимент към случващото се бе поставян под съмнение и тепърва предстои да развие устойчивост и структура. Впечатляващо бе разпростирането на организираното недоволство из цялата страна и дори в контролирани по-малки градове, в които цената на недоволството е често трудно поносима. Видимо е и израстването и рутинизирането на недоволството от хилядите микро протести по най-различни поводи през последните години – от трагичните пътни инциденти до недостига на вода. Разбиращото фокусиране върху ключов управленски документ като годишния бюджет е положително развитие. По отношение на политическата комуникация също станахме свидетели на важен напредък. От създаването на гъвкав, директен и добре опредметен език и образи до пробиването на контролираното поле на традиционните медии и тяхното ефективно заобикаляне, поне в рамките на кратък времеви прозорец.

Упражняването на капацитета за вето на протестното действие обаче нямаше да бъде успешно без самия Пеевски. Една от непреодолените трудности на протестите от 2013–2014 г. бе убедителното публично описание и опредметяване на механизмите за позициониране и влияние на сегашния лидер на ДПС. Неговата задкулисност и непрестанната нужда от осветяване и обяснения на маневрите му се оказаха прекалено трудна задача, не аналитично, а публично-политически. Тази задача бе в крайна сметка решена от самия него. В рамките на последните няколко години, обладан от ероса на властта, той сам декодира, очерта и опредмети механиката и ежедневието на контрола и мащаба на злоупотребата. Правейки го, социализира нови поколения в актуалните механизми за упражняване на властта. Застанал срещу тях, буквално ги предизвика. Пред очите им правеше крачка след крачка към все по-пълен контрол и буквално преформатиране на държавата. Докато не предизвика реакция.

Трудностите пред дълбоката промяна обаче остават много и дори се увеличават. Различни стратегии бяха опитани с ограничени резултати. Пробван бе структурно-институционален подход с фокус върху конституционни и законови промени, но неговите резултати не са впечатляващи. Коалиционната „сглобка“ с авторите на повечето проблеми бе най-крайното усилие, но то по-скоро показа социалното вкореняване и устойчивост на корупционните механизми и практики, и тяхната недосегаемост през институционални пренареждания. Изчерпан е и ключовия от няколко десетилетен инструмент за промяна през външен нормативен натиск, най-вече чрез присъединяване и членство в ЕС. Веднъж членове на организацията, механизмите за санкции са доста ограничени и много трудно стопират в дълбочина системния регрес, ако той е достатъчно организиран и настоятелен.

„Демократичната рецесия“ приключи международния политически и институционален контекст на промени и реформи. Третата глобална вълна на демократизация приключи и политическия регрес не предизвиква външен интерес, натиск и дори особена симпатия. Геополитическият императив на съвремието пък избута встрани нормативните очаквания към света, националните държави и тяхното поведение и мислене. Либералната демокрация и нейните механизми и ценности вече не са задължителен билет за участие в основни структури и процеси дори на западната политика. Тази комбинация от опитани стратегии и по-общи отвъд национални промени поставя с особена острота въпроса за осъществяването и шансовете на типовете реформи, от които България все още има нужда.

Актуалността на това питане се изостря по време на всяко, вече регулярно изригване на гражданско недоволство. Неговата честота през няколко години винаги носи нюанси, които следват вариативността на конкретната протестна вълна. Особено взиране има в търсене на нейната устойчивост, възможностите за нейната трансформация в успешна стратегия за промяна. В сегашния случай е твърде рано, за да очертаем реалистичната възможна конфигурация на следващ опит за по-дълбока трансформация. Успешното упражняване на силата на гражданското вето е постижение, но не е единичен случай. Отличителното сега е, че на фона на описаните свиващи се възможности за промяна неговата важност е особено голяма. Като постижение на гражданска култура, но и като изходна точка за развитие на гражданска мускулатура. Именно на нея все повече изглежда ще се крепят крехките шансове за успех.

Владимир Шопов
13.12.2025

Колумнисти

Калин Янакиев
Калин Янакиев
всичко от автора
Теодора Димова
Теодора Димова
всичко от автора
Деян Енев
Деян Енев
всичко от автора
виж всички

Нашият избор

Отворени са номинациите за наградата за превод „Виктор Пасков“.
Срокът за подаване е 1 март. В конкурса могат да участват художествени литературни  произведения в проза в превод на български от всеки език освен английски, издадени в България през 2024 и 2025 г. Подаване на номинация – тук.

„Бяла стая“, изложба на Илия Пашов (1938–2025) в галерия-книжарница София Прес
до 13 март. Олимпия Даниел, куратор на изложбата, пише: „В епохата, в която живеем – епоха на визуален шум и свръхпроизводство на образи, изкуството на Илия Пашов ни връща към една изчезваща категория: изкуството на тишината. Автор с особена линия на поведение, чиято отстраненост не беше точно бягство, а форма на духовна хигиена, чрез която той се опитваше да съхрани автентичността на своя личен хабитат“. Изложба включва графики, рисунки и малък архив, предоставени от приятели.

Изложба графика на Стоян Цанев (1946–2019) в столичната галерия „Арте“.
Тя е посветена на 80 години от рождението на художника, „който достига до крайния предел на лаконичността, запазвайки живото чувство, деликатната изящност, дълбоката просветленост“, пише Красимир Илиев. Откриването е на 18 февруари, сряда, продължава до 6 март.

Изложба „Градината на пчелите“ на Красимир Костов в софийската галерия „ФотоСинтезис“.
Авторът е фотограф и пчелар, живее в село Езерец, община Шабла и от двадесет години снима на филм. Изложбата включва сребърно-желатинови копия от личния архив на Красимир Костов, както и творби на художниците Иван Костолов, Нено Белчев, Динко Ангелов и Константин Костов. От 19 февруари до 4 април, куратори Надежда Павлова и Никола Михов. В съпътстващата програма: на 20 февруари музикален пърформанс на Красимир Костов и Иван Костолов, на 11 март в кино „Одеон“ ще бъде прожектиран филмът „Медена земя“, а на 17 март – Ден на отворените врати на Библиотека ФотоСинтезис с фокус семейните летописи.

Най-добрите унгарски филми от 21-вия фестивал на късометражното кино в Будапеща BuSho
ще бъдат показани на 25 февруари, сряда, от 18.30 часа в Унгарския институт Лист в София. Публиката ще гледа четири анимационни, три игрални и два експериментални късометражни филма. Селекцията ще представи доц. д-р Иван Иванов от НАТФИЗ. Входът е свободен.

Конкурс

Конкурс на Портал Култура за проза и хуманитаристика

Към сайта на списанието
изтегли PDF

Към сайта на списанието
изтегли PDF

Предишна статия

Гледна точка

Несъвместимости

Влезли веднъж в правия път, всички икономически емигранти бяха обсипани от партийната грижа за човека с привилегии, за които ние, политическите емигранти, не можехме и да мечтаем. Конформизмът на всички тези конформисти не знаеше граници.
Димитър Бочев • 13.12.2025

Следваща статия

Личности

Уроците на Добри Христов

150 години от рождението на композитора, чието творчество е в основите на българската национална музикална школа. Разговор с д-р Румяна Петрова, директор на НУИ „Добри Христов“ – Варна.
Нина Локмаджиева • 13.12.2025

Свързани статии

Още от автора

Как да интерпретираме европейските кризи
Дебати

Как да интерпретираме европейските кризи

От почти две десетилетия кризите на ЕС са непрестанен елемент от всякакви политически и академични дебати, публично клише. От специализирано занимание те се превърнаха в обект на ежедневен коментар и индивидуално мнение.

Владимир Шопов

Колумнисти

Калин Янакиев
Калин Янакиев
всичко от автора
Теодора Димова
Теодора Димова
всичко от автора
Деян Енев
Деян Енев
всичко от автора
виж всички

Нашият избор

Отворени са номинациите за наградата за превод „Виктор Пасков“.
Срокът за подаване е 1 март. В конкурса могат да участват художествени литературни  произведения в проза в превод на български от всеки език освен английски, издадени в България през 2024 и 2025 г. Подаване на номинация – тук.

„Бяла стая“, изложба на Илия Пашов (1938–2025) в галерия-книжарница София Прес
до 13 март. Олимпия Даниел, куратор на изложбата, пише: „В епохата, в която живеем – епоха на визуален шум и свръхпроизводство на образи, изкуството на Илия Пашов ни връща към една изчезваща категория: изкуството на тишината. Автор с особена линия на поведение, чиято отстраненост не беше точно бягство, а форма на духовна хигиена, чрез която той се опитваше да съхрани автентичността на своя личен хабитат“. Изложба включва графики, рисунки и малък архив, предоставени от приятели.

Изложба графика на Стоян Цанев (1946–2019) в столичната галерия „Арте“.
Тя е посветена на 80 години от рождението на художника, „който достига до крайния предел на лаконичността, запазвайки живото чувство, деликатната изящност, дълбоката просветленост“, пише Красимир Илиев. Откриването е на 18 февруари, сряда, продължава до 6 март.

Изложба „Градината на пчелите“ на Красимир Костов в софийската галерия „ФотоСинтезис“.
Авторът е фотограф и пчелар, живее в село Езерец, община Шабла и от двадесет години снима на филм. Изложбата включва сребърно-желатинови копия от личния архив на Красимир Костов, както и творби на художниците Иван Костолов, Нено Белчев, Динко Ангелов и Константин Костов. От 19 февруари до 4 април, куратори Надежда Павлова и Никола Михов. В съпътстващата програма: на 20 февруари музикален пърформанс на Красимир Костов и Иван Костолов, на 11 март в кино „Одеон“ ще бъде прожектиран филмът „Медена земя“, а на 17 март – Ден на отворените врати на Библиотека ФотоСинтезис с фокус семейните летописи.

Най-добрите унгарски филми от 21-вия фестивал на късометражното кино в Будапеща BuSho
ще бъдат показани на 25 февруари, сряда, от 18.30 часа в Унгарския институт Лист в София. Публиката ще гледа четири анимационни, три игрални и два експериментални късометражни филма. Селекцията ще представи доц. д-р Иван Иванов от НАТФИЗ. Входът е свободен.

Конкурс

Конкурс на Портал Култура за проза и хуманитаристика

Към сайта на списанието
изтегли PDF

Към сайта на списанието
изтегли PDF